Одесситка обманным путём вывозила девушек за границу в трудовое рабство

Правоохранителями разоблачена жительница Одесской области, которая вывозила девушек в Румынию для трудовой эксплуатации.

Об этом информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Мошеннице сообщено о подозрении в перемещении людей, совершённых с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния, — говорится в информации прокуратуры.

Отмечается, что, по данным следствия, подозреваемая подыскивала девушек и, используя их уязвимое состояние, отправляла в Бухарест (Румыния) под предлогом поездки на экскурсию. Находясь в Румынии, используя угрозы, материальную и другую зависимость потерпевших, запрещала им свободно передвигаться и эксплуатировала их, принуждая к выполнению хозяйственных работ в домовладении, уходу за её родственниками и к оформлению социальной помощи от компетентных органов Румынии.

«В дальнейшем денежные выплаты подозреваемая отбирала», — подчёркивается в сообщении.

Совместными действиями стражей порядка Украины и Румынии, а также при поддержке представителей общественного движения «Вера. Надежда. Любовь» удалось вернуть в Украину двух девушек.

Во время обысков у мошенницы изъяты мобильные телефоны, черновые записи и копии документов потерпевших. В суд направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению других участников преступления и всех потерпевших.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года правоохранители сообщили жителю Одессы о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины — сутенёрстве и вербовке украинок для предоставления интимных услуг за границей.

Фото: Одесская облпрокуратура

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