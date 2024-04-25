В Одессе будут судить мошенников, подпольно выпускавших бытовую химию

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и 3-х участников организованной группы по факту незаконного использования товарного знака, что причинило ущерб компании-правовладельцу брендов более 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Следствием установлено, что обвиняемые на территории региона наладили незаконное массовое производство контрафактной бытовой химии известных мировых брендов, стиральных и мыльных средств с использованием контрафактной полиграфической упаковочной продукции к ней.

«Для подпольного производства организатор использовал производственные помещения бывшего завода в пригороде Одессы, в котором было специализированное оборудование для полного технологического цикла изготовления бытовой химии. Каждый участник группы играл определённую роль в процессе производства, хранения и продажи контрафакта. Цех по производству контрафакта члены организованной группы замаскировали под легальное производство бытовой химической продукции собственной торговой марки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бытовую химию реализовывали на территории Одесской области через специально созданный Telegram-канал и курьерскую службу доставки. Также оптовая и розничная реализация фальсификата осуществлялась на промышленном рынке «7-й километр».

В ходе обысков, проведённых в июне 2023 года, изъято более 30 тонн сырья и готовой контрафактной продукции, оборудование для его изготовления, 40 тыс. единиц подготовленной для фасовки тары, упаковочные материалы, маркированные логотипами мировых брендов.

По ходатайству прокурора на изъятый товар наложен арест, ориентировочная стоимость которого составляет около 53 млн гривен.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod