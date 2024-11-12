Суд вынес приговор 24-летнему жителю Одессы, забившему до смерти товарища

Событие произошло в феврале прошлого года в доме пострадавшего в частном секторе Киевского района Одессы. Во время хмельного застолья между молодыми людьми возник конфликт, в разгар которого гость нанёс 22-летнему хозяину многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу.
Как сообщает Главное управление Нацполиции в одесской области, с места преступления правонарушитель сразу ушёл, а потерпевший вскоре умер. Тело погибшего на следующее утро обнаружил другой его знакомый и известил полицию.
В тот же день полицейские установили злоумышленника, разыскали его и задержали. По ходатайству следователей суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Задержанный признался в избиении товарища, которому, по заключению эксперта, тот нанёс закрытую черепно-мозговую травму и переломы рёбер, а непосредственной причиной смерти стал отёк головного мозга.
В ходе досудебного расследования следователи Одесского районного управления полиции № 1 собрали достаточно доказательств вины фигуранта, на основании которых выдвинули ему обвинения в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном в момент причинения, повлекшего смерть потерпевшего.
Правоохранители направили обвинительный акт в суд. Исследовав материалы дела и приняв во внимание искреннее раскаяние обвиняемого, суд признал его виновным и назначил минимальное наказание, предусмотренное действующим законодательством за совершённое им преступление, – семь лет лишения свободы.
Одесса News информировала, что в ноябре 2024 года следователи завершили досудебное расследование по факту убийства ножом жителем Одесского района своего товарища, произошедшего в июне этого года.
Фото: Одесское районное управление полиции №1
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