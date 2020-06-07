Нацгвардия и полиция взяли под усиленную охрану курорты Одесской области

Сотрудники Нацгвардии и полиции взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и области.

Об этом информирует Отдел коммуникации полиции Одесской области.



Полицейские и военнослужащие будут нести службу в круглосуточном режиме на пятнадцати станциях туристической полиции. Одиннадцать из них будут работать на территории области и четыре — в Одессе.

Отмечается, что всего планируется привлечь к охране более полутысячи правоохранителей из числа представителей ГУНП, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Они будут обеспечивать правопорядок в составе авто-, вело- и пеших патрулей.

На территории военной части 3012 НГУ состоялся объединённый инструктаж правоохранителей, которые заступают на службу по охране общественного порядка и безопасности граждан. В нём принял участие начальник полиции Одесской области Олег Бех.

Руководитель одесской полиции нацелил личный состав на соблюдение законности и дисциплины, а также подчеркнул, что основные усилия нужно направить на работу по профилактике правонарушений, противодействию преступности и устранению причин, обусловливающих совершение противоправных действий.

«Помните, что туристическая полиции — это лицо нашего города и области. И от нашей с вами работы во многом зависит уровень привлекательности региона для туристов. Достичь его можно только обеспечив безопасность граждан и защиту их имущества», — отметил руководитель ГУНП.

Фото и видео: Нацполиция Одесской области