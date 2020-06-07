Одесский аэропорт принял первых пассажиров после длительного перерыва

Международный аэропорт “Одесса” встретил первый рейс после длительного перерыва.

Как сообщается на сайте аэропорта, им стал Embraer 190 Международных авиалиний Украины.

Борт из Киева доставил в Одессу более 40 пассажиров. Температурный скрининг по прилёту показал, что у всех путешественников температура в норме.

«Сейчас гражданская авиация переживает сложнейшие времена за всю свою историю своего существования, поэтому для нашего коллектива этот полёт невероятно значимый. Это первый важный шаг для украинской авиации после длительного перерыва. За это мы благодарим нашего партнёра — Международные авиалинии Украины. Так как нынешние реалии и эпидемиологическая ситуация диктуют новые правила, одним из наших приоритетов на сегодняшний день является безопасность путешественников и наших коллег» — прокомментировал это событие Директор по маркетингу и коммерции ООО «Международный аэропорт «Одесса» Вячеслав Чеглатонев.

«Как только было принято решение об открытии внутреннего авиасообщения, мы долго не колебались. Если выходные летом — только Одесса. К счастью, наши пассажиры это понимают и наш первый после регистратуры рейс заполнился за рекордные 36 часов» — сообщил Владимир Семенченко, вице-президент по наземному обслуживанию и сервису авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Как сообщала Одесса News, из-за угрозы распространения коронавируса дирекция Международного аэропорта «Одесса» с 17 марта полностью прекратила как международное, так и внутреннее авиасообщение.