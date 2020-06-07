Кому в воскресенье, 7 июня, «Одессаоблэнерго» отключит свет

В воскресенье, 7 июня, предусмотрено плановое отключение электроэнергии некоторой части жителей Одессы.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Так, с 8.00 до 17 часов в воскресный день просидят без света жители домов по таким адресам:
— Итальянский бульвар, 6,8
— Канатная ул., 85,813,81,81/3,81/1
— Мариинская ул., 4,6
— Мукачевский пер., 4А
— Пантелеймоновская ул., 15,15А, 54, 60, 62
— Пушкинская ул., 83,75,79,81,77;
— Пироговская ул., 19
— Сельскохозяйственный пер., 5
— Лейтенанта Шмидта ул., 24,22,20,18,16,25
— Ямчитского ул., 3,3А
Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.