Кому в воскресенье, 7 июня, «Одессаоблэнерго» отключит свет

В воскресенье, 7 июня, предусмотрено плановое отключение электроэнергии некоторой части жителей Одессы.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Так, с 8.00 до 17 часов в воскресный день просидят без света жители домов по таким адресам:

— Итальянский бульвар, 6,8

— Канатная ул., 85,813,81,81/3,81/1

— Мариинская ул., 4,6

— Мукачевский пер., 4А

— Пантелеймоновская ул., 15,15А, 54, 60, 62

— Пушкинская ул., 83,75,79,81,77;

— Пироговская ул., 19

— Сельскохозяйственный пер., 5

— Лейтенанта Шмидта ул., 24,22,20,18,16,25

— Ямчитского ул., 3,3А

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.