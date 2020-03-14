Аэропорт «Одесса» отменил рейсы по шести направлениям, а с 17 марта — по оставшимся

Из-за угрозы распространения коронавируса дирекция Международного аэропорта «Одесса» отменила выполнение некоторых рейсов по шести направлениям.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Рейсы из Одессы отменены, в частности, по следующим направлениям: Тель-Авив — с 12 марта по 8 апреля; Прага — с 18 по 26 марта; Стамбул — с 14 по 27 марта; Гданьск — с 13 по 23 марта; Катовице — с 14 по 24 марта и Братислава — с 15 по 25 марта «, — отметили в аэропорту.

В то же время Одесский аэропорт продолжает работать в штатном режиме, всех прилетевших пассажиров проверяют на наличие повышенной температуры.

Однако, с 17 марта авиасообщение будет полностью ограничено.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщает NEWSONE.



«17 марта, с 0:00 часов, авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну», — сказал Разумков.

«Мы должны сделать всё, чтобы по максимуму обезопасить и Украину и украинцев от глобальной угрозы, с которой столкнулся мир», — сказал Разумков.

Как сообщала Одесса News, в Украине подтверждены три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один в Житомирской. Впоследствии женщина из Житомирской области умерла. В Одесской области больных коронавирусом не зарегистрировано.