Кто и что подписали в Минске на заседании Трёхсторонней контактной группы

На очередном заседании Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 11 марта была достигнута договорённость о введении Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договорённостей, достигнутых во время саммита в нормандском формате.

Протокол об этом подписали представители ОРДЛО, что вызвало бурю негодования некоторых политических партий и ряда общественных организаций.

Как сообщает Укринформ, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что «они (представители ОРДЛО — ред.) подписали протокол в качестве наблюдателей, присутствующих на заседании Минской (Трёхсторонней) контактной группы. Посмотрите, как были подписаны документы минского пакета договорённостей — там стоят такие же подписи, пожалуйста, сравните… Я прошу не искажать факты и ещё раз акцентировать: как в пакете Минских договоренностей ни о каких так называемых ОРДЛО речь не идёт, так и не идёт речь о так называемых ОРДЛО в документе».

Возмутились подписями под протоколом даже сами «слуги народа». Так, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносильская в Facebook потребовала не допустить участия представителей ОРДЛО в переговорах Украины с РФ в рамках ТКГ.

«Мы, народные депутаты Украины — представители политической партии «Слуга народа» — не можем не обратить внимание на ряд событий вокруг переговоров с Российской Федерацией. Разделяем обеспокоенность общественности продолжающимися заявлениями разных должностных лиц относительно возможности возобновления поставок воды в оккупированную Автономную Республику Крым; неприемлемыми заявлениями о том, что на востоке Украины происходит внутренний конфликт и др. Мы не можем также не заметить одобренное представителями Украины в рамках Трёхсторонней контактной группы решение о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трёхсторонней контактной группы. Тревогу вызывает тот факт, что в создаваемый Консультативный совет войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций», — написала Красносельская.

Она отметила, что все переговоры относительно обеспечения прав и интересов граждан Украины, а также относительно прекращения вооружённой агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и её представителями.

Против диалога с ДНР/ЛНР выступили общественные организации Украинский кризисный медиа-центр, ОО “Детектор медиа”, “Украинская призма”, «Центр медиареформы», «Интерньюз-Украина», Институт массовой информации, Аналитическая Платформа стратегических коммуникаций Франция-Украина.

На сайте Украинского кризисного центра опубликовано заявление этих организаций, в котором, в частности, говорится:

«Согласно документам, которые были согласованы главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком (что засвидетельствовано их подписями) предлагается ввести новый механизм, в котором представители ОРДЛО будут представлены как субъект, тогда как лишь Россия, как агрессор, является стороной конфликта с Украиной», — говорится в сообщении. Общественные организации убеждены, что это не соответствует Конституции и законам Украины, потому что именно РФ осуществляет временную оккупацию территорий Украины в Донецкой и Луганской областях».

В заявлении также говорится, что украинская власть позаимствовала и использует манипулятивные методы руководителей России для продвижения своих решений, которые имеют национальное значение. Именно во время распространения пандемии коронавируса, с которой связаны необходимые ограничительные меры, среди которых запрет массовых собраний, принимаются решения, которые явно противоречат интересам украинских граждан. Этим исключается проведение предусмотренных Конституцией и законами Украины акций протеста.

Движение «ЧЕСТНО», Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина, ОО «Антикоррупционный штаб» также выступили с заявлением о недопустимости прямых переговоров Украины с боевиками на Донбассе.

«Любые попытки легитимизировать управляемых Россией боевиков как сторону в переговорном процессе ведут к фактическому признанию этого тезиса и снятию ответственности с государства-агрессора», — говорится в заявлении, обнародованном на сайте Transparency International Украина.

На брифинге в пятницу, 13 марта, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что представители ОРДЛО подписали протокол заседания ТКГ в Минске 11 марта, в котором речь идёт о создании Консультативного совета, в качестве наблюдателей.

Фото: Укринформ, Facebook/Красносильская