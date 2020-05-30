Новых случаев COVID-19 у одесситов за последние сутки не выявлено

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 30 мая в Одесской области лабораторно подтверждены 883 случая COVID-19. Из них 213 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы пять новых случаев заболевания, все у жителей районов области. Новых случаев COVID-19 у одесситов не выявлено.



По данным на утро 30 мая, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 28 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, все жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.



Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. В состоянии средней тяжести находятся 24 пациента.

Восемь детей с положительным тестом на COVID-19 в удовлетворительном состоянии находятся дома на амбулаторном лечении, юноша возрастом 17 лет находится в инфекционной больнице.

За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у трёх одесситок в возрасте 61, 51 и 19 лет.

К настоящему времени в Одессе зарегистрировано 74 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 132 одессита.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 30 мая, в Украине подтверждено 23 204 случая COVID-19, из них 9 311 выздоровели, 696 умерли (+17 за сутки).