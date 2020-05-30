Куцый: недовольные планом громад могут обращаться в суд

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что утверждённый днями Кабмином план перспективного развития одесского региона является окончательным.

Такое заявление глава облгосадминистрации сделал на встрече с журналистами 29 мая.

Куцый в очередной раз отметил, что принятию плана «предшествовала большая работа, при которой мы максимально учли все пожелания жителей по созданию той или иной громады». В результате, по словам Куцого, территориальные громады в имеющихся уже границах районов остались только в трёх районах — в Окнянском, Ренийском и Савранском. А больше всего громад, а именно 9, насчитывается теперь в Беляевском районе. За ним с 7 объединениями следует район Овидиопольский.

Город Теплодар по желанию местных жителей стал отдельной громадой — самой маленькой по площади (7 кв. км).

«Решение уже принято, и те, кто остался недовольным этим решением, могут теперь обращаться только в суд», — добавил Куцый, отметив, что следующей задачей власти является проведение выборов в новосозданных громадах.

Как сообщала Одесса News, 27 мая Кабинет министров Украины утвердил перспективный план объединения территориальных громад Одесской области, поставивший крест на планах расширения Одессы, которые предлагали в Одесской мэрии: пригородные населённые пункты Таирово, пос. Мизикевича, Авангард, Нерубайское и другие распределили между соответствующими громадами. Городской голова Геннадий Труханов такое решение властей раскритиковал и назвал его наплевательским по отношению к Одессе.