Эпидемическая ситуация в Одесской области ухудшилась

Эпидемическая ситуация в одесском регионе стала ухудшаться.

Таково мнение председателя Одесской областной госадминистрации Максима Куцого, высказанное им на странице в Facebook.

Анализируя итоги недели, Максим Куцый отметил рост количества заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, другие факторы, вызывающие обеспокоенность областного чиновника.

«За минувшие сутки у 25 пациентов подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Зафиксирован один летальный случай в Болградском районе. За неделю количество больных выросло на 130 человек. Общее количество заболевших составляет 1161, «активных» случаев — 648. выздоровели — 513 человек. Наибольшие очаги зафиксированы в Одессе — 291, в Болградском районе — 83 и в Подольском районе — 447.

Из-за сложной эпидемической ситуации в Болградском районе на карантин закрыто села Дмитровка и Криничная, в Измаильском районе — село Первомайское. Вскоре там начнет работу наша группа экспертов-эпидемиологов», — констатирует глава Одесской ОГА.

Руководитель области также напомнил, что в Украине установлен новый суточный антирекорд по количеству заболевших, а темп распространения инфекции выше, чем был на пике эпидемии в апреле.

Куцый призвал всех жителей Одесской области придерживаться рекомендаций МОЗ, «избегать мест большого скопления людей и сознательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих».

Как сообщала Одесса News, на утро 18 июня в Украине подтверждено 34 063 случая COVID-19 (+829 за сутки), из них 15 447 выздоровели, 966 умерли (+23). В Одесской области количество больных за сутки возросло на 27 человек и составило 1 188.

Берегите себя.