За последние сутки коронавирус сломал иммунную систему ещё 5 одесситов

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 18 июня в Одессе лабораторно подтверждены 296 случаев COVID-19 (+5 за сутки).

Отмечается, что сегодня утром на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 25 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 24 — жители Одессы.



За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице один человек находится в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 21 пациент находится в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка, мальчика в возрасте 9 лет, который в удовлетворительном состоянии находится дома на самоизоляции под наблюдением педиатра. На амбулаторном лечении находятся ещё 13 детей с положительным тестом на COVID-19, в инфекционной больнице продолжает лечение одна девочка в возрасте 16 лет.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели ещё 16 одесситов. В их числе — три медработника, один ребёнок в возрасте 11 лет, а также семь мужчин в возрасте от 21 до 62 лет и пять женщин в возрасте от 26 до 84 лет.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 177 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 110 одесситов.

Как сообщала Одесса News, на утро 18 июня по данным Центра общественного здоровья Украины в Одесской области насчитывалось 1 188 больных коронавирусом.