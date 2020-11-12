Учёные Саудовской Аравии создали точную 3D-модель коронавируса

Учёные Университета науки и технологий им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии представили самую точную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Daily Mail.



Учёные полагают, что представленная модель поможет разработать лекарства против коронавируса.

Отмечается, что для создания модели исследователи собрали все известные на сегодняшний день данные о структуре коронавируса. Само изображение поверхности частицы вируса с высоким разрешением они получили с помощью сканирующих электронных микроскопов.

«Наша 3D-модель демонстрирует современную структуру SARS-CoV-2 на атомистическом уровне и раскрывает детали вируса, которые раньше невозможно было увидеть. Например, как мы считаем, что нуклеокапсидные белки образуют структуру, подобную верёвке внутри него», — отметил учёный Ондрей Стрнад.

Между тем, по данным Worldometer на утро 12 ноября в мире зафиксировано 52 441 495 (+584 003 за сутки) заболевших,1,289,753 1 280 448 (+9 305) умерших и 36 426 815 (+250 699) избавившихся от болезни.

Странами-лидерами по количеству заболевших являются США, Индия и Бразилия. Замыкает двадцатку таких стран Украина.

Как сообщала Одесса News, исследователи из Американской академии дерматологии и Международной лиги дерматологических сообществ обнаружили и описали новый симптом у больных коронавирусом.