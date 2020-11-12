В Украине количество заболевших коронавирусом перевалило за 11 тысяч

По состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировали 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника», — информирует министр.

Отмечается, что за последние сутки госпитализированы 1 509 человек; летальных случаев — 198; выздоровели — 6 235 человек; осуществлено тестирований за сутки — 77 149 (в том числе, методом ПЦР — 46 933, методом ИФА — 30 216).

За всё время пандемии в Украине заболели 500 865 человек; выздоровели — 227 694 человека; летальных случаев — 9 145; проведено ПЦР-тестов — 3 782 099.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.



Как сообщала Одесса News, согласно постановлению Кабмина, карантин выходного дня будет действовать по субботам-воскресеньям в течение трёх недель — с 14 по 30 ноября.