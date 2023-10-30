Жизнь продолжается: 134 маленьких одессита родились за последнюю неделю

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы родились 134 малыша, среди которых одна двойня.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество получили новорожденные мальчики — на свет появился 71 маленький одессит и 63 юных одесситки.

«Наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 44 младенца», — говорится в сообщении.

Все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе во всей Одесской области родилось 188 детей.

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