В Одесской области число заболевших коронавирусом за сутки составило 513 человек

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 513 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщила Одесская облгосадминистрация со ссылкой на областной лабораторный центр МОЗ Украины.
В числе заболевших за сутки 24 ребёнка и 13 медицинских работников. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 460 детей и 2 200 медработников.
Отмечается, что всего по состоянию на утро 26 декабря в Одесской области было зафиксировано 68 447 случаев COVID-19 — у 40 845 женщин и 27 602 мужчин. Наибольшее количество заболевших за сутки в Одессе (184), Измаиле (57) и Южном (42).
Статистики по умершим и выздоровевшим за сутки нет.
Летальность на сегодняшний день составляет по региону 996 человек: Одесса — 478, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 43, Измаил — 49, Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 28, Южный — 15, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 24, Балтский — 1, Березовский — 15, Б.Днестровский — 27, Беляевский — 39, Болградский — 32, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 28, Килийский — 14, Кодымский — 11, Лиманский — 29, Любашевский — 3, Николаевский — 5, Овидиопольский — 19, Окнянский — 4, Подольский — 29, Ренийский — 6, Раздельнянский — 17, Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 6.
Количество выздоровевших — 38 542: Одесса — 16 325, Балта — 364, г.Б.-Днестровский — 653, Измаил — 2 854, Подольск — 130, Теплодар — 163, Черноморск — 1 023, Южный — 779, районы — Ананьевский — 238, Арцизский — 923, Балтский — 190, Березовский — 740, Б.Днестровский — 335, Беляевский — 1 631, Болградский — 1 542, Великомихайловский — 207, Захаровский — 257, Ивановский — 568, Измаильский — 1 028, Килийский — 377, Кодымский — 307, Лиманский — 1 298, Любашевский — 392, Николаевский — 172, Овидиопольский — 1 379, Окнянский — 435, Подольский — 1 221, Ренийский — 252, Раздельнянский — 453, Савранский — 216, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 635, Ширяевский — 244.
Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 26 декабря:
- Одесса — 30 772 (дети — 1 452, медработники — 784)
- Балта — 662 (дети — 12, медработники — 57)
- г.Белгород-Днестровский — 1 156 (дети — 39, медработники — 64)
- Измаил — 3 866 (дети — 136, медработники — 120)
- Подольск — 323 (дети — 22, медработники — 18)
- Теплодар — 299 (дети — 15, медработники — 10)
- Черноморск — 2 517 (дети — 190, медработники — 27)
- Южный — 1 565 (дети — 85, медработники — 23)
- Ананьевский район — 316 (дети — 21, медработники — 18)
- Арцизский — 1 255 (дети — 50, медработники — 52)
- Балтский — 390 (дети — 6, медработники — 12)
- Березовский — 1 140 (дети — 96, медработники — 53)
- Б.-Днестровский — 574 (дети — 23, медработники — 29)
- Беляевский — 2 853 (дети — 188, медработники — 185)
- Болградский — 2 301 (дети — 127, медработники — 98)
- В.Михайловский — 471 (дети — 33, медработники — 23)
- Захаровский — 336 (дети — 15, медработники — 12)
- Ивановский — 709 (дети — 44, медработники — 38)
- Измаильский — 1 476 (дети — 104, медработники — 42)
- Килийский — 1 092 (дети — 48, медработники — 57)
- Кодымский — 427 (дети — 20, медработники — 6)
- Лиманский — 2 818 (дети — 166, медработники — 115)
- Любашевский — 602 (дети — 26, медработники — 5)
- Николаевский — 391 (дети — 37, медработники — 19)
- Овидиопольский — 2 638 (дети — 168, медработники — 59)
- Окнянский — 507 (дети — 11, медработники — 7)
- Подольский — 1 794 (дети — 108, медработники — 90)
- Раздельнянский — 1 043 (дети — 36, медработники — 52)
- Ренийский — 787 (дети — 36, медработники — 57)
- Савранский — 496 (дети — 13, медработники — 5)
- Саратский — 815 (дети — 49, медработники — 16)
- Тарутинский — 769 (дети — 42, медработники — 20)
- Татарбунарский — 906 (дети — 41, медработники — 23)
- Ширяевский – 381 (дети — 1, медработники – 2).
Проведено ИФА-тестирований – 130 096, в том числе за сутки — 36. Всего проведено ПЦР-исследований 313 823, в том числе за сутки — 2 736.
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание коронавирусом было зафиксировано у 963 человек, в том числе 28 детей, 32 медицинских работников. Умерли за сутки от коронавируса 19 человек.