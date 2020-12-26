В Одесской области число заболевших коронавирусом за сутки составило 513 человек

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 513 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила Одесская облгосадминистрация со ссылкой на областной лабораторный центр МОЗ Украины.

В числе заболевших за сутки 24 ребёнка и 13 медицинских работников. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 460 детей и 2 200 медработников.

Отмечается, что всего по состоянию на утро 26 декабря в Одесской области было зафиксировано 68 447 случаев COVID-19 — у 40 845 женщин и 27 602 мужчин. Наибольшее количество заболевших за сутки в Одессе (184), Измаиле (57) и Южном (42).

Статистики по умершим и выздоровевшим за сутки нет.

Летальность на сегодняшний день составляет по региону 996 человек: Одесса — 478, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 43, Измаил — 49, Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 28, Южный — 15, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 24, Балтский — 1, Березовский — 15, Б.Днестровский — 27, Беляевский — 39, Болградский — 32, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 28, Килийский — 14, Кодымский — 11, Лиманский — 29, Любашевский — 3, Николаевский — 5, Овидиопольский — 19, Окнянский — 4, Подольский — 29, Ренийский — 6, Раздельнянский — 17, Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 6.

Количество выздоровевших — 38 542: Одесса — 16 325, Балта — 364, г.Б.-Днестровский — 653, Измаил — 2 854, Подольск — 130, Теплодар — 163, Черноморск — 1 023, Южный — 779, районы — Ананьевский — 238, Арцизский — 923, Балтский — 190, Березовский — 740, Б.Днестровский — 335, Беляевский — 1 631, Болградский — 1 542, Великомихайловский — 207, Захаровский — 257, Ивановский — 568, Измаильский — 1 028, Килийский — 377, Кодымский — 307, Лиманский — 1 298, Любашевский — 392, Николаевский — 172, Овидиопольский — 1 379, Окнянский — 435, Подольский — 1 221, Ренийский — 252, Раздельнянский — 453, Савранский — 216, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 635, Ширяевский — 244.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 26 декабря:

Одесса — 30 772 (дети — 1 452, медработники — 784)

— 30 772 (дети — 1 452, медработники — 784) Балта — 662 (дети — 12, медработники — 57)

г.Белгород-Днестровский — 1 156 (дети — 39, медработники — 64)

Измаил — 3 866 (дети — 136, медработники — 120)

— 3 866 (дети — 136, медработники — 120) Подольск — 323 (дети — 22, медработники — 18)

Теплодар — 299 (дети — 15, медработники — 10)

Черноморск — 2 517 (дети — 190, медработники — 27)

Южный — 1 565 (дети — 85, медработники — 23)

Ананьевский район — 316 (дети — 21, медработники — 18)

Арцизский — 1 255 (дети — 50, медработники — 52)

Балтский — 390 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 1 140 (дети — 96, медработники — 53)

Б.-Днестровский — 574 (дети — 23, медработники — 29)

Беляевский — 2 853 (дети — 188, медработники — 185)

— 2 853 (дети — 188, медработники — 185) Болградский — 2 301 (дети — 127, медработники — 98)

В.Михайловский — 471 (дети — 33, медработники — 23)

Захаровский — 336 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 709 (дети — 44, медработники — 38)

Измаильский — 1 476 (дети — 104, медработники — 42)

Килийский — 1 092 (дети — 48, медработники — 57)

Кодымский — 427 (дети — 20, медработники — 6)

Лиманский — 2 818 (дети — 166, медработники — 115)

Любашевский — 602 (дети — 26, медработники — 5)

Николаевский — 391 (дети — 37, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 638 (дети — 168, медработники — 59)

Окнянский — 507 (дети — 11, медработники — 7)

Подольский — 1 794 (дети — 108, медработники — 90)

Раздельнянский — 1 043 (дети — 36, медработники — 52)

Ренийский — 787 (дети — 36, медработники — 57)

Савранский — 496 (дети — 13, медработники — 5)

Саратский — 815 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 769 (дети — 42, медработники — 20)

Татарбунарский — 906 (дети — 41, медработники — 23)

Ширяевский – 381 (дети — 1, медработники – 2).

Проведено ИФА-тестирований – 130 096, в том числе за сутки — 36. Всего проведено ПЦР-исследований 313 823, в том числе за сутки — 2 736.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание коронавирусом было зафиксировано у 963 человек, в том числе 28 детей, 32 медицинских работников. Умерли за сутки от коронавируса 19 человек.