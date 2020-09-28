В Одессе на прошлой неделе родились 94 девочки и 92 мальчика

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 186 новорожденных, в числе которых три пары близнецов.

Как сообщает официальный сайт города, новорожденные девочки одержали на прошедшей неделе численное превосходство — на свет появились 94 юные одесситки и 92 маленьких одессита.

Наибольшее количество родов на минувшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 56 малышей.

Кстати. В настоящее время в Одессе приём беременных, рожениц и родильниц ведут четыре городских роддома из пяти: №№1, 2, 5 и 7. В родильном доме №4 сейчас проводятся ежегодная плановая дезинфекция и косметический ремонт. Его работу планируется возобновить с 5 октября.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе появились на свет 197 новорожденных.