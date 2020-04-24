За минувшие сутки в Украине добавилось почти 500 новых больных на COVID-19

Всего по Украине подтверждено 7 647 случаев COVID-19 состоянием на 9.30 24 апреля.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 77 752 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтверждённых случаях.

В общем итоге, картина случаев заболеваемости в разрезе регионов на 24 апреля такова:

Винницкая обл. — 370 случаев (51 выздоровел)

Волынская обл. — 203 случая (26 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 195 случаев (11 выздоровели)

Донецкая обл. — 24 случая (10 выздоровели)

Житомирская обл. — 309 случаев (4 выздоровели)

Закарпатская обл. — 260 случаев (27 выздоровели)

Запорожская обл. — 163 случая (25 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 684 случая (27 выздоровели)

(27 выздоровели) г. Киев — 1122 случая (53 выздоровели)

(53 выздоровели) Киевская обл. — 505 случаев (38 выздоровели)

Кировоградская обл. — 283 случая (35 выздоровели)

Львовская обл. — 298 случаев (39 выздоровели)

Луганская обл. — 27 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. — 103 случая

Одесская обл. — 169 случая (8 выздоровели)

Полтавская обл. — 161 случай (12 выздоровели)

Ровенская обл. — 437 случаев (39 выздоровели)

Сумская обл. — 90 случаев (34 выздоровели)

Тернопольская обл. — 532 случая (45 выздоровели)

Харьковская обл. — 118 случаев (12 выздоровели)

Херсонская обл. — 77 случаев (11 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 65 случаев (7 выздоровели)

Черкасская обл. — 234 случая (36 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1199 случаев (45 выздоровели)

(45 выздоровели) Черниговская обл. — 19 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении находится 5 158 пациентов, из них 394 ребёнка и 1 214 медработников. Всего госпитализированы 2 489 человек, из них 109 детей и 244 медика. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находится 103 человека, в том числе один ребёнок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — информирует ЦОЗ.

«Мы видим, что сегодня наблюдается распространение коронавирусной болезни, но распространение этой болезни контролируется. Наши карантинные меры, которые уже месяц продолжаются в Украине, действительно дали свой результат. Когда мы говорим о контролируемой ситуации, мы смотрим на способность системы здравоохранения предоставлять соответствующую помощь больным коронавирусом», — сказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью «Украинской правде».

Он отметил, что сейчас в 243 больницах, которые принимают больных COVID-19, заняты 10-15% койкомест. В них установлено 2 097 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, из которых используются 155.

В то же время Степанов заметил, что сейчас не наблюдается уменьшения количества больных, летальные случаи из-за COVID-19 регистрируются ежедневно. «То есть очевидно, что эту войну мы не выиграли, и нам нужно дальше продолжать нашу тактику, расширяя наши возможности», — сказал Степанов.

Как сообщала Одесса News, по количеству заболевших коронавирусом Украина занимает 41-е место в мире.

Фото: Думская, Украинская правда