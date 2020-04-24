По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 8:00 24 апреля в Одессе за последние сутки не зарегистрирован ни один новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«К настоящему времени отрицательные результаты двух контрольных ПЦР получены ещё у двух одесситов, болевших COVID-19. Таким образом, в Одессе зарегистрированы четыре случая выздоровления от COVID-19 — это двое мужчин в возрасте 56 и 78 лет, две женщины в возрасте 61 и 72 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 12 — жители Одессы.



Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Все пациенты в возрасте старше 60 лет, из них два одессита и два жителя Подольска.

Также 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 16 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

В городской инфекционной больнице находится ребёнок в возрасте одного года и трёх месяцев в состоянии средней тяжести. Ещё два ребёнка 2007 и 2010 г.р. находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

В числе заболевших коронавирусной болезнью жителей Одессы — четыре медработника городских лечебно-профилактических учреждений, среди которых нет сотрудников городской инфекционной больницы.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома, — утверждается в сообщении.

Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

Как сообщала Одесса News, 22 апреля был зарегистрирован один летальный случай у жителя Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Мобильные бригады городского Центра неотложной медицинской помощи за прошедшие сутки провели обследование на COVID-19 у 28 человек.

Инфографика: «Одесса»