COVID-19 в Одессе: за последние сутки 135 новых случаев

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 5 сентября в Одессе зарегистрированы 3 555 случаев COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы 135 новых случаев заболевания у одесситов.

По данным на 5 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 237 пациентов с COVID-19. Из них 189 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 48 пациентов — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 17 человек с подозрением на COVID-19.



За последние сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 13 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 49 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 1 182 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 315 одесситов. Умерших — 58 человек.

Как сообщала Одесса News, всего в Одесской области по состоянию на утро 5 сентября лабораторно подтверждено 8 260 случаев COVID-19, из них за сутки — 222.