Одесская область получила новые кареты скорой помощи

23 апреля Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил новые кареты скорой помощи.

Как сообщают глава Одесской облгосадминистрации и пресс-служба облсовета, Максим Куцый и первый заместитель председателя Одесского облсовета Вадим Шкаривский передали ключи от 24 автомобилей медикам. Прямо с санитарной автобазы в Одессе машины отправились в районы области.

Автомобили достанутся фельдшерским и врачебным бригадам в Арцизском, Беляевском, Белгород-Днестровском, Великомихайловском, Ивановском, Измаильском, Любашевском, Подольском районах, городах Южный и Черноморск и семи подстанциям экстренной медицинской помощи Одессы.

Как сообщала Одесса News, первую партию из 21-го автомобиля медицинские работники получили 9 апреля. Все транспортные средства оборудованы стационарным и портативным кислородом, средствами реанимации, дефибриллятором с ритмом и записью показателей пациента, кардиомонитором, пульверизатором, внешним электрическим стимулятором сердца, портативной системой реанимации.

Следовательно, все 45 автомобилей уже приступили к несению медицинской службы.

«Убеждён, эта техника будет служить медикам так же надёжно, как и они служат для каждого из нас, жителей Одесской области», — написал на своей странице в Facebook Максим Куцый.

Фото: облсовет, Facebook