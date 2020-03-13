Медики Одесской области получили 22 автомобиля

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый передал врачам региона 22 автомобиля и 33 «чемоданчика» для телемедицины.

Как сообщает пресс-служба ООГА, благодаря новому транспорту и технике, семейные врачи смогут вовремя не только оказать медицинскую помощь, но и проконсультировать и обследовать пациента.

Отмечается, что транспорт и приборы приобрели в рамках президентской программы «Доступная медицина».



«На этих машинах медики смогут быстро и с комфортом добираться до своих пациентов и оказывать им качественные медицинские услуги. Я очень рад, что президентская программа «Доступная медицина» успешно реализуется в Одесской области. В каждом районе строятся новые амбулатории и медицинские центры. Они обустраиваются современным оборудованием, как в крупных современных клиниках. И я уверяю, что медицинская отрасль и в дальнейшем будет развиваться в нашем регионе», — отметил глава Одесской ОГА.



Подчёркивается, что переданные медикам автомобили, это не кареты скорой помощи.Это транспорт для врачей, которые работают в амбулаториях. Машины необходимые им, чтобы добраться до пациента в самый отдалённый населённый пункт или для проведения выездного приёма.

Общая стоимость всех машин — 10 миллион гривен, а «чемоданчиков» — 3,5 миллиона гривен.



Кстати. Программно-аппаратный комплекс для телеметрии и телемедицинской консультации («чемоданчик» телемедицины) включает:

• Портативный ЭКГ на 12 отводов с цифровым интерфейсом

• Измеритель артериального давления и частоты сердечных сокращений с цифровым интерфейсом Bluetooth.

• Портативный пульсоксиметр с цифровым интерфейсом Bluetooth

• Спирометры с цифровым интерфейсом Bluetooth (мундштук к спирометру многократный — 2 шт., зажим для носа — 1 шт.)

• Цифровой бесконтактный инфракрасный термометр с интерфейсом Bluetooth

• Цифровой дерматоскоп

• Цифровая обзорная камера

• Планшетный ПК (10 «/3G/Wi-Fi / Bluetooth)

• Лицензионное программное обеспечение для получения, хранения, передачи данных от диагностических приборов комплекса.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года Максим Куцый значительно пополнил автопарк спасателей Одесской области новой техникой.

Фото: ООГА