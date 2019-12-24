До 2030 года нейрохирурги осуществят пересадку головы человека

Успешная пересадка головы человека может быть проведена ​​до 2030 года.

Об этом заявил нейрохирург Брюс Мэтью, ранее возглавлявший профильное подразделение в Национальной службе здравоохранения Великобритании, сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.

«63-летний учёный утверждает, что прогресс в хирургии, робототехнике и трансплантации стволовых клеток означает, что можно будет присоединить целый спинной мозг и, соответственно, голову к другому телу до 2030 года», — говорится в сообщении.

По словам учёного, который провёл более 10 тысяч операций, ключом к успеху должен стать кардинальный пересмотр самого принципа пересадки.

Ранее медики пытались пересадить голову, разрезая спинной мозг донора и пытаясь восстановить нервные окончания головы со спинным мозгом другого «пациента». Это, уверен Мэтью, бессмысленно и лишено шанса на успех. По его мнению, заменять следует и то, и другое, сохраняя нервные связки.

Кстати. В 1908 году американскому физиологу Чарльзу Клоду Гатри впервые в мире удалось пересадить голову одной собаки на тело другой. А первую пересадку человеческой головы на мёртвое тело сделал в 2017 году в Китае итальянский нейрохирург Серджио Канаверо, директор Туринской передовой группы нейромодуляции. Операция длилась 18 часов, медикам удалось успешно соединить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.