COVID-19 в Одесской области: за сутки 173 заболели, в т.ч. нардеп

В Одесской области по состоянию на утро 30 августа лабораторно подтверждено 7 094 случая COVID-19, из них за сутки — 173.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе зарегистрировано 102 смерти от COVID-19. В течение суток новых летальных случаев не было.

Выздоровели всего 1 787 пациентов, за сутки выздоровевших нет.

Сейчас болеют 5 205 пациентов.

779 коек из 1 310, выделенных в больницах Одесской области для больных COVID-19 и людей с подозрением на инфекцию, заполнены.

Таковы данные по состоянию на 28 августа областной государственной администрации.

Это составляет 59,9%, что позволяет отнести область к регионам со значительным распространением COVID-19 (критерий — загруженность коечного фонда больше чем на 50% в течение пяти суток).

Хуже всего обстоят дела в Измаиле. В Дунайской областной больнице, которая является опорной для всего юга региона, заполнено 105 коек из 120, или 87%.

В больнице Черноморска заполнено 76,4% коек, Подольской городской — 48%.

В Одесской городской инфекционной больнице занято 334 койки (243 — лица с подтверждённым диагнозом, 91 — с подозрением) из 420, или 79%, в областном клиническом медицинском центре (больнице водников) — 85 из 150, или 56,6%.

В связи с этим власти начали разворачивать «ковидные» отделения в других медицинских учреждениях. Так, недавно пациентов с подозрением на коронавирус принимают Арцизская ЦРБ (65 коек, из которых 18 уже занято), Раздельнянская ЦРБ (занято 12 из 45 коек), одесская ГКБ №5 (120 коек, 57 занято), одесская детская городская больница №3 (уже занято 23 койки из 75), Белгород-Днестровская ЦРБ (3 из 50).

В число госпитализированных попал и народный депутат от партии «Слуга народа» Степан Чернявский. Он заболел коронавирусной инфекцией и уже 12 дней находится на лечении в Больнице водников в Одессе.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Степан Чернявский рассказал, что почувствовал у себя симптомы ОРВИ — слабость, ломоту в теле, вечером температура поднималась до 37 градусов, обратился к врачу и прошёл тест на COVID-19, который оказался положительным. С помощью КТ у нардепа диагностировали правостороннюю пневмонию и он был госпитализирован.

«Друзья, Covid-19 никуда не исчез и заболеваемость, к сожалению, пока только растёт. Прошу вас придерживаться всех правил безопасности: антисептики, маски, частое мытьё рук и так далее! Внимательно следите за своим здоровьем и здоровьем близких людей… Оперативное лечение — залог быстрого выздоровления!», — написал нардеп.

Как сообщала Одесса News, согласно исследованиям специалистов детской больницы в Вашингтоне, коронавирус SARS-CoV-2 может несколько недель оставаться в организме инфицированного ребёнка, даже если он является бессимптомным носителем.