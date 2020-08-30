Где в Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

В Одесской области с 20 по 28 августа был проведён мониторинг состояния питьевой воды.

Об этом сообщает ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины» в Facebook.

В частности, в Одессе было исследовано 9 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические и 9 проб на санитарно-химические показатели. Все исследованные пробы соответствуют требованиям к питьевой воде.

Однако, исследования по области дали и другие результаты.

Так, в Одесской области всего было исследовано 197 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические и 165 проб на санитарно-химические показатели. Из них не отвечают требованиям 34 пробы (17.2%), а именно: города Ананьев, Кодыма, Овидиопольский район (с. Новоградковка), Тарутинский район (С.Подгорный), Захарьевский район (сёла Васильевка, Оленевка, Новозарицкое, Перекрестово), Окнянський район (сёла Федосеевка, Малаевцы, Должанка, Ткаченка, Цехановка, Гулянка, Рымаровка, Ставрово, Флора, пгт. Окны) , Ширяевский район (сёла Ст. Маяки, Малигоново, Чегодаровка, Новосветовка), Белгород-Днестровский район (с.Выпасное), Беляевский район (Васильевка), Измаильский район ((пгт. Суворово), Любашевский район (с.Янишивка).

Также не соответствуют норме по санитарно-химическим показателям 16 проб (9.7%) в г.Балта, пгт. Овидиополь, Килийском (с. Приморское), Беляевском (сёла Секретаревка, Дачное), Ивановском (сёла Павлинка, Новые Шомполы, конопляное), Татарбунарском (с.Базарьянка), Тарутинском (Вознесеновка), Окнянском (с.Федосиевка), Великомихайловском райнах (Новоселовка).

Лабораторный центр провёл также 5 проб на санитарно-микробиологические показатели вод поверхностных водоёмов 1-й категории, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения населения, в частности, Дунай в Измаильском и Килийском районах, p. Турунчук в Беляевском районе. Все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

Воды водоёмов 2-й категории (Кучурганский лиман, Хаджибейский лиман Раздельнянского района, Днестровский лиман Овидиопольского района) были исследованы шестью пробами воды на содержание хлорорганических пестицидов. Все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

Как сообщала Одесса News, качество морской воды у побережья Одесской области, по последним проведённым санитарно-микробиологическим показателям, соответствует гигиеническим требованиям.