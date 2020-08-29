Морская вода на пляжах Одесской области пригодна для купания

Качество морской воды у побережья Одесской области по санитарно-микробиологическим показателям улучшилось — отобранные для исследований 93 пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава Украины.

«В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) исследованы 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели — все соответствовали нормативным требованиям», — говорится в сообщении.

На санитарно-химические показатели была исследована 31 проба морской воды. И по этим параметрам все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

По состоянию на 29 августа температура воды у побережья Одессы, по данным метеопоста, составляет 24°С.