За последние сутки в Одессе 94 новых случая COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 29 августа в Одессе зарегистрировано 2 863 случая COVID-19.

За последние сутки 94 новых случая заболевания у одесситов.

По данным на утро 29 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 249 пациентов с COVID-19, все жители Одессы. Из них 199 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 50 пациентов — в тяжёлом состоянии, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 16 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 1 года 7 месяцев до 16 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 25 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 861 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1 954 одессита.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области по состоянию на утро 29 августа лабораторно подтверждён 6 921 случай COVID-19, из них за сутки — 170, летальных — 3.