Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 27 миллионов человек

Всего по состоянию на 7 сентября в мире насчитывается 27 293 825 больных коронавирусом, умерли 887 557, выздоровели 19 378 823 пациента.

Таковы данные портала Worldometers на этот час.

В тройке лидеров по количеству заболевших произошли изменения. Бразилия (4 137 606) с Индией поменялись местами: теперь после США (6 460 250) второе место занимает Индия (4 204 613). Украина с 25-го места передвинулась на 24-е.

США, Бразилия и Индия являются также лидерами по количеству умерших от коронавируса.

Как сообщала Одесса News, США не будут участвовать в усилиях международной коалиции по поиску и распространению вакцины от коронавируса, поскольку в этом участвует Всемирная организация здравоохранения