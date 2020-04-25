52 жителя Одессы не уберегли себя от коронавируса

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 8.00 25 апреля в Одессе лабораторно подтверждены 52 случая CONVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 2 новых случая заболевания.

К настоящему времени отрицательные результаты двух контрольных ПЦР получены ещё у троих одесситов, болевших COVID-19. В их числе — мальчик в возрасте 12 лет, а также мужчина 38 лет и женщина 68 лет. Таким образом, в Одессе зарегистрировано семь случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 45 одесситов.

По данным на утро 25 апреля, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 18 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 8 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Все пациенты в возрасте старше 60 лет, из них два одессита.

Также 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 23 человека с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Ребёнок в возрасте 1 года 3 месяцев в связи с улучшением состояния здоровья выписан в удовлетворительном состоянии из городской инфекционной больницы на самоизоляцию под наблюдение педиатра детской поликлиники. Ещё один ребёнок 2010 г.р. находится в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

Отмечается, что в числе заболевших коронавирусной болезнью жителей Одессы — четыре медработника городских лечебно-профилактических учреждений, а также один врач областной детской больницы. Среди заболевших COVID-19 нет сотрудников городской клинической инфекционной больницы.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

Зарегистрирован один летальный случай 22 апреля у жителя Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Мобильные бригады городского Центра неотложной медицинской помощи за прошедшие сутки провели обследование на COVID-19 у 17 человек.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9.30 утра 25 апреля в Одесской области официально, лабораторно подтверждено 183 случая заболевания коронавирусом.