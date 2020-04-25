В Одесской области 183 заболевших COVID-19, больше всего в Подольске

По состоянию на 9.30 утра 25 апреля в Одесской области официально, лабораторно подтверждено 183 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим куцый.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Подольском районе, — пишет Максим Куцый.

«Тревожный сигнал с Подольска. Число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Подольске превысило количество в Одессе», — отметил председатель ООГА.

Крупнейшие вспышки зафиксированы в Подольске — 56 случаев (35 госпитализированы, в т.ч. 10 медработников), в Одессе — 52 случая (30 госпитализированы), Беляевском районе — 26 случаев (20 — госпитализированы).

Самому молодому пациенту — 9 месяцев, старшему — 87 лет.

К сожалению, зафиксировано 3 летальных случая и выздоровевших 8 пациентов.

В Подольске попрощались с семейным врачом Виктором Голиченко, скончавшимся от COVID-19.

Медика проводили в последний путь во дворе городской больницы. Собравшимся — в основном, это были коллеги умершего — пришлось соблюдать все меры предосторожности: тело было в закрытом гробу, люди к нему не подходили и стояли на расстоянии друг от друга, пишет Думская.

Тестирование ПЦР-методом продолжается непрерывно в ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» и в Украинском научно-исследовательском противочумном институте им. И.И. Мечникова.

На обязательной обсервации находится 156 граждан Украины. Все они — в санатории «Куяльник». За состоянием их здоровья ежедневно наблюдают медики. У всех взят материал для ПЦР-тестов. У 138 результаты отрицательные. Остальные 18 ещё не готовы.

По сообщению Куцого, в Подольске закрыта городская больница на двухнедельный карантин. Медицинским работникам старше 60 лет было предложено уйти на двухнедельную самоизоляцию. Но эти врачи решили и в дальнейшем помогать пациентам. В городе проводится дополнительная санитарная обработка улиц и подъездов, на блокпостах, установленных на въездах в город, круглосуточно дежурят представители полиции и Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии. Транзитный проезд через город запрещён. Правоохранители пропускают транспорт только тех граждан, которые проживают в Подольске и районе.

Глава ОГА также написал, что Одесский облсовет поддержал его представление о финансовой поддержке медиков, которые противостоят коронавирусу. Надбавки за март поступят на следующей неделе. За апрель — как только будут готовы табели за этот месяц.

«Решение о доплате могут принять также и городские советы региона. На сегодня такое решение принято в городе Одесса. Ждём аналогичных решений от других городов», — надеется Куцый.

Как сообщала Одесса News, в Украине состоянием на 9.30 утра 25 апреля подтверждено официально 8 125 случаев COVID-19.

Фото: Думская