COVID-19 в Украине: за сутки заболели 6 409, умерли 195 человек

В Украине по состоянию на 13 января лабораторно подтверждено — 1 130 839 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 6 409.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
В частности, отмечает министр, заболели за сутки 187 детей и 367 медработников, госпитализировано 2 564 человека; летальных случаев — 195; выздоровело 14 503 человека; проведено тестирований — 59 931 (в том числе методом ПЦР — 35 678, методом ИФА — 24 253).
Отмечается также, что за всё время пандемии в Украине заболело 1 130 839 человек; выздоровел 826 871 человек; летальных случаев — 20 214; проведено ПЦР-тестов — 5 841 502.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 906 случаев;
- Винницкая область — 211 случаев;
- Волынская область — 143 случая;
- Днепропетровская область — 105 случаев;
- Донецкая область — 189 случаев;
- Житомирская область — 101 случай;
- Закарпатская область — 100 случаев;
- Запорожская область — 529 случаев;
- Ивано-Франковская область — 134 случая;
- Киевская область — 280 случаев;
- Кировоградская область — 117 случаев;
- Луганская область — 228 случаев;
- Львовская область — 277 случаев;
- Николаевская область — 172 случая;
- Одесская область — 513 случаев;
- Полтавская область — 356 случаев;
- Ривненская область — 235 случаев;
- Сумская область — 159 случаев;
- Тернопольская область — 127 случаев;
- Харьковская область — 521 случай;
- Херсонская область — 141 случай;
- Хмельницкая область — 348 случаев;
- Черкасская область — 269 случаев;
- Черновицкая область — 165 случаев;
- Черниговская область — 83 случая.
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине заболели 5 116 человек, в том числе умерли 184.