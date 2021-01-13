COVID-19 в Украине: за сутки заболели 6 409, умерли 195 человек

В Украине по состоянию на 13 января лабораторно подтверждено — 1 130 839 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 6 409.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности, отмечает министр, заболели за сутки 187 детей и 367 медработников, госпитализировано 2 564 человека; летальных случаев — 195; выздоровело 14 503 человека; проведено тестирований — 59 931 (в том числе методом ПЦР — 35 678, методом ИФА — 24 253).



Отмечается также, что за всё время пандемии в Украине заболело 1 130 839 человек; выздоровел 826 871 человек; летальных случаев — 20 214; проведено ПЦР-тестов — 5 841 502.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 906 случаев;

Винницкая область — 211 случаев;

Волынская область — 143 случая;

Днепропетровская область — 105 случаев;

Донецкая область — 189 случаев;

Житомирская область — 101 случай;

Закарпатская область — 100 случаев;

Запорожская область — 529 случаев;

Ивано-Франковская область — 134 случая;

Киевская область — 280 случаев;

Кировоградская область — 117 случаев;

Луганская область — 228 случаев;

Львовская область — 277 случаев;

Николаевская область — 172 случая;

Одесская область — 513 случаев;

Полтавская область — 356 случаев;

Ривненская область — 235 случаев;

Сумская область — 159 случаев;

Тернопольская область — 127 случаев;

Харьковская область — 521 случай;

Херсонская область — 141 случай;

Хмельницкая область — 348 случаев;

Черкасская область — 269 случаев;

Черновицкая область — 165 случаев;

Черниговская область — 83 случая.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине заболели 5 116 человек, в том числе умерли 184.