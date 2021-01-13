Глава Одесской области провёл первую в новом году встречу с подчинёнными, о чём говорили

Председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий провёл первое в этом году аппаратное совещание с руководителями структурных подразделений ОГА.

Как сообщает пресс-служба ООГА, основными вопросами совещания были не острые проблемы карантина и коронавирусной ситуации в регионе, не мобилизация сил областной власти для минимизации для населения последствий тарифной политики государства.

Чиновники обсуждали состояние реализации в 2020 году аж 37-ми региональных целевых и комплексных программ по приоритетным направлениям развития региона. Сергей Гриневецкий подчеркнул необходимость пересмотра всех действующих областных программ с учётом актуализации межбюджетных отношений в условиях децентрализации и создания территориальных общин. Их нужно оптимизировать и повысить эффективность реализации.

Гриневецкий пожурил чиновников, что, мол, нужно добросовестно относиться к выполнению своих функциональных обязанностей и «призвал коллег к подготовке документации любого уровня и направленности, исходя из принципов оперативности, чёткости, качества, понятности и грамотности».

О чём говорили ещё:

— об увеличении природоохранного фонда Одесской области (в частности, в связи с загрязнением морской акватории продуктами антропогенного происхождения);

— о формировании государственного фонда регионального развития;

— о выполнении программы по полному обеспечению санузлами учебных заведений области (в частности, сельских школ);

— о завершении выполнения программы по устройству амбулаторий (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) соответствующих медицинских учреждений;

— о завершении в ближайшее время выполнения Программы Президента Украины «Национальный проект «Большое строительство».

Как сообщала Одесса News, областные власти самоустранились от решения проблем в связи с повышением с 1 января 2021 года для населения тарифов на газ, его доставку, а также эжектроэнергию, воду и водоотвод.