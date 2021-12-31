Гриневецкий распорядился создать на морской косе гостиничный центр, экологи против

Одесская облгосадминистрация решила застроить десятками гостиниц территорию песчаной косы между Чёрным морем и озером Сасык – создать гостинично-туристический центр, места для проведения музыкальных фестивалей и игровые зоны.

Об этом проекте сообщил советник главы Одесской облгосадминистрации Юрий Димчогло на своей странице в Facebook.

«Украинская Бессарабия и вся Восточная Европа должны получить новый мощный, современный, продуманный и спланированный туристический центр и курортный город на косе между Чёрным морем и озером Сасык. И ещё это объект для больших инвестиций и множества рабочих мест», – отметил Димчогло, обнародовав распоряжение председателя ОГА Сергея Гриневецкого.

В распоряжении №1412/ед-2021 «Об учреждении государственного предприятия «Дунайя», в частности, отмечается, что учреждено это предприятие по адресу ОГА (проспект Шевченко, 4) и целью деятельности является «реализация проектов по развитию курортно-рекреационной инфраструктуры Одесского региона».

Также глава ОГА назначил и.о. директора ГП «Дунайя» Тараса Осадчего и утвердил устав предприятия, обязав департамент экономической политики и стратегического планирования ОГА сформировать в установленном порядке уставный капитал предприятия в размере 10 тыс. грн.

Руководитель ГП «Дунайя» имеет право «создавать по согласованию с уполномоченным органом управления филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения с возможностью открытия текущих и расчётных счетов и утверждать положения о них. Объединяться с другими хозяйствующими субъектами в корпорации, концерны, ассоциации и консорциумы в установленном законодательством порядке».

В свою очередь, Ирина Выхристюк, руководитель НПП «Тузловские лиманы», на территории которого планируют построить туристический центр и курортный город, считает недопустимой застройку части заповедной территории национального природного парка.

«Мы считаем недопустимой застройку морской песчаной косы», — сказала Выхристюк.

О такой позиции по реализации проекта «Дунайя» уведомили Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, добавила руководитель НПП.

Одесса News в августе 2021 года опубликовала материал доктора биологических наук, одесского эколога Ивана Русева под названием «Где больше шакалов — в Одесской ОГА или в «Тузловских лиманах»»

Фотоиллюстрации: facebook.com/yuriy.dimchoglo

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