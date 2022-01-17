239 новых жителей Одессы родились на прошлой неделе

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 239 новорожденных, что на 56 детей больше, чем на предыдущей.

Как сообщает официальный сайт города, в числе новоиспеченных одесситов – три двойни.

«Численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные одесситки, которых появилось на свет 128 – на 37 детей больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю увидели свет 111 новорожденных мальчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое место по числу новорожденных на прошедшей неделе разделили городские родильные дома №1 и №7 – в каждом из них на свет появились по 57 младенцев.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

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