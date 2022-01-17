19-20 января в Одесской области пройдут учения Оперативного командования «Юг»

19-20 января в Одесской области пройдут учения подразделений Оперативного командования «Юг».
Об этом сообщает официальный сайт города.
Отмечается, что в эти дни в рамках проведения тренировки состоится перемещение малых групп военной техники из населённого пункта Черноморское Одесского района Одесской области в район микрорайона Лузановка Суворовского района Одессы.
«Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения», — говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, 14 января в Одессе завершилась конференция по планированию учений Sea Breeze-2022, в которой приняли участие представители 14 стран.
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