В Одессе, как могут, сражаются с коронавирусом

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 20 июня в Одесской области лабораторно подтверждены 1 234 случая COVID-19. Из них 301 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 32 новых случая заболевания, из них три — у одесситов, 29 — у жителей районов области.

По данным на утро 20 июня, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 17 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 16 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 13 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице один человек находится в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном состоянии.

Новых случаев COVID-19 у детей за последние сутки не зарегистрировано. Выздоровели два мальчика возрастом 11 месяцев и 15 лет. На амбулаторном лечении находятся 11 детей с положительным тестом на COVID-19.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровел 21 одессит. В их числе — двое детей, 13 мужчин в возрасте от 35 до 70 лет и 6 женщин возрастом от 28 до 80 лет.

Проведение иммуноферментного анализа (ИФА) в Одесской области так и не началось, несмотря на то, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что оно начнётся в апреле.

Об этом сообщил на брифинге 19 июня главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Он напомнил, что уже определены медучреждения, где должна проводиться ИФА–диагностика, однако не хватает самих тестов, а вопрос с их поставками в Одесскую область до сих пор не урегулирован.

В итоге начало ИФА–тестирования в Одесском регионе Гончаров не смог назвать даже приблизительно.

ИФА–тесты будут делаться, в первую очередь, больным коронавирусом, людям, которые с ними контактировали, плановым пациентам медицинских стационаров, медработникам, а также сотрудникам национальной гвардии, полицейским, пограничникам, педагогам и соцработникам.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 207 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 85 одесситов.

В официальной статистике умерших от коронавируса в регионе 9 человек. Хотя, по сообщению ТАЙМЕРА, 33-летний преподаватель факультета романо-германской филологии ОНУ им. Мечникова скончался от воспаления лёгких, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

Преподавательский состав РГФ призвали не распространять эту информацию, чтобы не сеять панику, не портить городскую статистику и «не отпугнуть туристов от Одессы в курортный сезон», пишет издание.

Как сообщала Одесса News, на утро 20 июня в Украине лабораторно подтверджено 35 825 случаев COVID-19, из них за сутки — 841. Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 9 человек, выздоровели — 373. Всего в Украине зарегистрировано 994 смерти от COVID-19. Выздоровели – 16 406. Болеют сейчас – 18 425 пациентов.