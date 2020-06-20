В США умер сын Никиты Хрущёва

Сын Никиты Хрущёва – Сергей умер на 85-м году в американском штате Род-Айленд.

Об этом РБК сообщила правнучка Никиты Хрущёва Нина.

«Сегодня (умер Сергей Хрущёв – ред.) в Крэнстон, Род-Айленд», — сказала она.

Смерть наступила 18 июня.

Отмечается, что Сергей Хрущёв родился в 1935 году. Его матерью была Нина Кухарчук, с которой Никита Хрущёв состоял в отношениях с 1924 года.

Уже после того, как Никита Хрущёв покинул пост первого секретаря ЦК КПСС, Сергей Хрущёв был заместителем директора Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО «Электронмаш». В 1991 году он переехал в США, где по приглашению местного университета читал лекции по истории холодной войны. Позже он получил вид на жительство в Соединённых Штатах.

В 2017 году Сергей Хрущёв прокомментировал решение отца передать Крым Украинской ССР в 1954 году. По его словам, оно было продиктовано не политическими, а экономическими соображениями. Сергей Хрущёв утверждал, что за присоединение полуострова к Украине выступал Госплан СССР, который объяснял это необходимостью строительства Северо-Крымского канала под одним юридическим лицом.

Как сообщала Одесса News, в 2017 году 77-летняя внучка Никиты Хрущёва Юлия погибла на станции «Солнечная» Киевского направления Московской железной дороги, не успев среагировать на сигналы машиниста приближающегося поезда.