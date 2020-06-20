Неижпапе назначили нового заместителя

Согласно приказу министра обороны Украины Андрея Тарана, заместителем командующего Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины назначен Алексей Доскато.

Об этом сообщает Служба по связям с общественностью ВМС ВСУ в Facebook.

«Приказом министра обороны Украины от 17 июня 2020 года № 259 капитан 1 ранга Алексей Доскато назначен заместителем командующего Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за время прохождения службы капитан 1 ранга Доскато зарекомендовал себя как профессиональный, ответственный и грамотный офицер с высоким уровнем подготовки. Имеет 12-летний опыт корабельной службы, прошёл путь от командира группы до командира корабля, был командиром противолодочного корвета «Винница» и десантного корабля «Константин Ольшанский», возглавлял бригаду надводных кораблей и военно-морскую базу. Находясь в должности старшего помощника командира корвета «Винница» был поощрён внеочередным воинским званием «капитан 3 ранга».



С июня 2018 года проходил службу в должности заместителя начальника управления боевой подготовки Командования ВМС ВСУ. С февраля прошлого года исполнял обязанности заместителя командующего по боевой подготовке — начальника управления боевой подготовки Командования ВМС ВС Украины.

В 2011 году в должности начальника штаба бригады надводных кораблей на борту БДК «Константин Ольшанский» участвовал в гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из зоны боевых действий (Джамахерийская республика Ливия).

В 2013 году был командиром похода, во время участия противолодочного корвета «Тернополь» в антитеррористической операции НАТО в Средиземном море «Активные усилия».

Отмечается также, что Доскато активно участвует в изучении опыта и реформировании ВМС ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. Подразделения под его руководством успешно выполняли поставленные задачи при проведении мероприятий боевой подготовки и международного сотрудничества. В 2016 и 2020 годах лн был руководителем от украинской стороны в украинско-американских учениях «Си Бриз». За годы военной службы Доскато неоднократно награждался знаками отличия командующего национального флота, начальника Генштаба, министра обороны Украины и имеет государственную награду Украины — орден Даниила Галицкого.



Как сообщала Одесса News, 11 июня Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины.

Фото: Facebook, Бриз