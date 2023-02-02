Одесская морская академия будет обучать операторов безэкипажных морских аппаратов

В профильном военном вузе — Институте Военно-Морских Сил НУ «Одесская морская академия» с нового учебного года будут готовить операторов безэкипажных морских аппаратов.

Об этом сообщает ВМС ВСУ в Facebook.

По словам заместителя начальника института по учебной и научной работе ОМА капитана 1 ранга Олега Гавалюха, в учебной программе с этого года внесены соответствующие изменения, ведь «мы мониторим ситуацию и вносим определённые изменения, учитывая перспективы развития ВМС, в том числе передачу кораблей от зарубежных партнёров. В институте ВМС планируют открыть новую специализацию – «применение безэкипажных морских аппаратов».

Олег Гавалюх отметил, что основные требования к подготовке будущих офицеров флота в условиях войны остаются традиционными: соответствие медицинским показателям, физическая подготовка, а также результаты внешнего независимого оценивания.

Как сказал начальник Института ВМС НУ «ОМА» капитан 1 ранга Максим Кириакиди, «конечно, война внесла свои коррективы и в подготовку курсантов. С учётом опыта, который сейчас приобретает наша армия и флот, в частности, были внесены изменения в обучающую программу. И, по словам преподавателей, это принесло свои результаты. Нынешняя вступительная кампания также проходит в соответствии с сегодняшними требованиями.

По словам Кириакиди, морской вуз в этом году будет принимать на 1-й курс молодых людей, окончивших школу, и тех, кто сейчас проходит службу в ВСУ, и у которых нет высшего образования «бакалавра». «В этом году будет проводиться набор по 2-м специальностям: обеспечение войск и вооружение и военная техника.

Первая включает в себя 2 специализации — «Морально-психологическое обеспечение в подразделениях, на кораблях Военно-Морских Сил» и «Поисково-спасательные и водолазно-аварийные работы на море», а вторая специальность предусматривает 4 специализации — «Корабельное оружие и средства навигации» , «Корабельные энергетические установки», «Береговое ракетно-артиллерийское вооружение», «Корабельное радиотехническое вооружение и средства связи».

Отмечается, что все флотские специальности открыты и для девушек, которые проходят вступительную кампанию на общих началах.

Также флотские курсанты имеют возможность проходить обучение за границей, в частности, в королевском колледже ВМС Британии в Дартмуте и в академии ВМС Итальянской республики в Ливорно.

«Несмотря на войну, подготовка будущих флотских офицеров за границей будет не только продолжаться, но и углубляться», — заверяет руководство академии.

«Украина была, есть и будет морским государством, которому нужны профессиональные военные моряки. И мы их готовим. Я видел своими глазами, как в первые дни широкомасштабного вторжения наши курсанты взрослели на годы. Наши выпускники были среди тех, кто совершал невозможное и каждый день доказывал врагу: морские границы под надёжной защитой. Мы гордимся каждым и верим, что уже в скором времени наша дружеская флотская семья пополнится не менее мужественными и патриотически настроенными ребятами», — подытожил сказанное Максим Кириакиди.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года Великобритания передала Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, а в декабре Германия передала Украине новую партию военной помощи, включающую в себя надводные беспилотники.

Фото: АРМIЯ INFORM, ВМС ВСУ

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