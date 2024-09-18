Ночью 18 сентября оккупанты нанесли удар тремя ракетами Х-59/69 и 52-мя БпЛА

В ночь на 18 сентября российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52-мя ударными БпЛА из районов Курска и Ейска РФ.

Об этом сообщают ВС ВСУ.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

«В результате противовоздушного боя сбиты 46 ударных БпЛА. Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины пять БпЛА локационно потеряны, ещё один вражеский ударный беспилотник – полетел в россию», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

Одесса News информировала, что ночью 17 сентября над Украиной сбито 34 беспилотника.

Инфографика: ВС ВСУ

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