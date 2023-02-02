Ливерпуль готов принять Евровидение-2023

Международный песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдёт под девизом United By Music.

Об этом сообщается на странице организаторов мероприятия.

На сайте конкурса отмечается, что слоган «демонстрирует уникальное партнёрство между Великобританией, Украиной и городом-организатором – Ливерпулем».

Логотип конкурса представляет собой электрокардиограмму из сердец жёлтого, голубого, синего и розового цветов.

По словам организаторов, «красочный эффект ЭКГ создаёт цепочку сердец, каждое из которых реагирует на ритм и звук, чтобы проиллюстрировать коллективное бьющееся сердце всех участников «Евровидения» и зрителей».

Логотип был разработан агентством Superunion в Великобритании и украинской креативной студией Starlight Creative по мотивам флагов Украины и Великобритании.

«Используемые цвета призваны отразить радость и разнообразие конкурса», – говорится на сайте.

В Ливерпуле на церемонии жеребьёвки уже определился порядок голосования финалистов Евровидения – Украины и стран «Большой пятёрки».

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. В каждом полуфинале будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями «большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры «Евровидения», представители этих стран выходят в финал автоматически).

Украину на конкурсе, как сообщала Одесса News, будет представлять группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведён в Украине, поскольку в стране продолжается война.

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