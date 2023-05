В Ливерпуле определена ещё одна десятка финалистов

11 мая в Ливерпуле (Великобритания) состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2023».

Трансляция шоу велась на официальном YouTube-канале «Евровидения» и на канале «Євробачення Україна|Eurovision Ukraine official» в YouTube.

Участие в полуфинале принимали представители 16 стран. Победителями второго полуфинала стали:

Армения (Brunette с песней Future Lover)

Эстония (Alika с песней Bridges)

Бельгия (Gustaph с композицией Because Of You)

Кипр (Эндрю Ламбрус треком Break A Broken Heart)

Польша (Blanka с песней Solo)

Словения (Joker Out с композицией Carpe Diem)

Австрия (Teya & Salena с песней Who The Hell Is Edgar?)

Албания (Albina & Familja Kelmendi с песней Duje)

Литва (Моника Линките с треком Stay)

Австралия (Voyager с композицией Promise)



Как сообщала Одесса News, Украину на «Евровидении-2023» будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel. Они выступят сразу в финале конкурса как представители страны, которая победила на предыдущем «Евровидении».

Финал «Евровидения-2023» запланирован на 13 мая. Кроме участников из Украины, в нём выступят 20 финалистов, отобранных по итогам двух полуфиналов, а также представители «большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры «Евровидения», представители этих стран выходят в финал автоматически).

