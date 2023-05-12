В Ливерпуле определена ещё одна десятка финалистов

11 мая в Ливерпуле (Великобритания) состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2023».
Трансляция шоу велась на официальном YouTube-канале «Евровидения» и на канале «Євробачення Україна|Eurovision Ukraine official» в YouTube.
Участие в полуфинале принимали представители 16 стран. Победителями второго полуфинала стали:
Армения (Brunette с песней Future Lover)
Эстония (Alika с песней Bridges)
Бельгия (Gustaph с композицией Because Of You)
Кипр (Эндрю Ламбрус треком Break A Broken Heart)
Польша (Blanka с песней Solo)
Словения (Joker Out с композицией Carpe Diem)
Австрия (Teya & Salena с песней Who The Hell Is Edgar?)
Албания (Albina & Familja Kelmendi с песней Duje)
Литва (Моника Линките с треком Stay)
Австралия (Voyager с композицией Promise)
Финал «Евровидения-2023» запланирован на 13 мая. Кроме участников из Украины, в нём выступят 20 финалистов, отобранных по итогам двух полуфиналов, а также представители «большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры «Евровидения», представители этих стран выходят в финал автоматически).
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