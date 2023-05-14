Стало известно имя победителя песенного конкурса Евровидение-2023

13 мая в Ливерпуле (Великобритания) состоялся международный песенный конкурс «Евровидение- 2023», победителем которого стала представительница Швеции певица Loreen.

Трансляция шоу велась на официальном YouTube-канале «Евровидения» и на канале «Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official» в YouTube.

В 2012 году эта певица уже побеждала на «Евровидении» с песней Euphoria.

Loreen получила 340 баллов от профессионального жюри и 243 балла от зрителей, набрав в сумме максимальные 583 балла.

Таким образом, «Евровидение- 2024» пройдёт в Швеции. Для Швеции это седьмая победа на «Евровидении».

Второе место заняла Финляндия (526 баллов), а на третьем месте оказался Израиль (362 балла).

Украину на конкурсе представляла группа Tvorchi с песней Heart of Steel. Они получили 243 балла, заняв шестое место.

Участие в гранд-финале принимали представители 26 стран.

Как сообщала Одесса Nеws, «Евровидение-2023» проходило в Великобритании от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на «Евровидении-2022» в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведён в Украине, поскольку в стране продолжается война.

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