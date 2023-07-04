Теннисистки из Одессы отчаянно пытаются штурмовать Уимблдонский турнир

Одесская теннисистка Элина Свитолина пробилась во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который стартовал в Лондоне (Великобритания).

Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.

В матче за выход во второй круг третьего в сезоне турнира серии Grand Slam Свитолина за 1,5 часа победила пятикратную победительницу Уимблдона 43-летнюю американку Винус Уильямс — 6:4, 6:3.

Путёвку в третий раунд соревнований Свитолина разыграет с бельгийкой Элизе Мертенс.

Другой теннисистке из Одессы — Екатерине Байндль не удалось отобраться во второй круг одиночного разряда Уимблдонского теннисного турнира. Она уступила финалистке US-Open-2021 Лейли Фернандес из Канады – 4:6, 6:4, 4:6.

Байндль в пятый раз сыграла в основной сетке Уимблдона и в пятый раз потерпела поражение.

Екатерина продолжит выступление на Уимблдоне, но уже в парном разряде, где она заявлена вместе с Дарьей Севилл из Австралии.

Одесская теннисистка Даяна Ястремская не смогла попасть в осноаную сетку турнира, уступив швейцарке Селин Наеф в финале квалификации Wimbledon 2:6, 6:3, 4:6.

Уимблдонский турнир продлится до 16 июля.

Как сообщала Одесса News, согласно обновлённому рейтингу по состоянию на 1 июля, лучшей шашисткой мира признана одесситка Виктория Мотричко.

Фото: Getty Images.

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