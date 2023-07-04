Полиция пресекла схему незаконного заработка чиновника одесской таможслужбы

По данным следствия, должностное лицо Одесского управления экспертиз и исследований Специализированной лаборатории по экспертизе и исследованиям Гостаможслужбы требовало у представителя предприятия деньги, обещая не создавать ему искусственные препятствия при проведении лабораторных исследований образцов грузов из Республики Молдова в виде «бренди-спирта».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что свои «услуги» он оценивал в 300 долларов США за каждый вывод о соответствующих исследованиях. При этом представитель предприятия должен был заблаговременно уведомлять его о направлении образцов грузов в лабораторию.

По такой схеме обвиняемый «зарабатывал» систематически.

Правоохранители задержали работника Гостаможслужбы непосредственно при получении очередной порции неправомерных средств.

Прокуроры Одесской облпрокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении взяточника.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый отстранён от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года одесские прокуроры сообщили о подозрении исполняющему обязанности начальника одного из районных управлений ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области в совершении коррупционного преступления.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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