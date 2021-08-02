На Олимпиаде в Японии легкоатлетка из Беларуси попросила политического убежища

Белорусская легкоатлетка, участница Олимпийских игр Кристина Тимановская в Токио обратилась за политическим убежищем.

Об этом сообщает в Тelegram Фонд спортивной солидарности.

Спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило её участвовать в эстафете 4 по 400 метров без её ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как её могут посадить в тюрьму.

Спортсменка заявила о намерении обращаться за политическим убежищем в посольство Австрии в Токио. Однако, австрийские власти никак не отреагировали на её намерение. Чехия заявила, что готова предоставить убежище Тимановской и взять её под международную защиту.

Сегодня, 2 августа, Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности рассказал, что Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней всё в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека – оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры», — рассказал Опейкин.

Он также отметил, что девушка опасалась возвращаться в Минск, так как её показали в «разносных сюжетах» «пропагандистских каналов».

«Её пытались снять с соревнований не по каким-то объективным и реальным причинам, по здоровью или что-то ещё, это был чисто административный приказ», – добавил Опейкин.

НОК Беларуси заявил об её отстранении от участия в Играх. Якобы, сняли спортсменку «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

«Это неправда, меня не осматривали врачи», – ответила на это заявление Тимановская.

Сообщается, что представители белорусской диаспоры собрались у терминала аэропорта в Токио, чтобы поддержать спортсменку. В аэропорт приехали полиция, а также съёмочная группа крупнейшего телеканала в Японии NHK.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

Муж и ребёнок Кристины Тимановской уехали из Беларуси в Киев, — сообщает основатель Tribuna.com Дмитрий Навоша в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Были в Беларуси муж и ребёнок. Сейчас они выехали, они находятся в Киеве. Им успели оперативно помочь выехать», – ответил Навоша на вопрос о возможных угрозах семье Тимановской в Беларуси.

Навоша также подтвердил, что спортсменка уезжает в Польшу. «Насколько я знаю, Тимановская вылетает в Польшу, и уже там будет продолжаться общение с официальными властями и новый статус какой-то она приобретет там», – сказал Навоша.

Как сообщала Одесса News, в Одессе под домашним арестом ожидает экстрадиции беженец из Беларуси 30-летний Юрий Зайцев.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod