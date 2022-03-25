Британская разведка: Войска РФ пытаются обойти Николаев, чтобы двигаться к Одессе

По данным британской военной разведки, российские силы всё ещё пытаются обойти Николаев, чтобы двигаться на запад в сторону Одессы, однако украинцы оказывают сопротивление.

Об этом говорится в краткой информационной сводке Минобороны Британии, обнародованной в Тwitter, сообщает Укринформ.

«На юге Украины российские силы всё ещё пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивлением Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, британская разведка отмечает, что украинские контратаки и отступление российских войск на чрезмерно растянутых линиях поставок позволили Украине снова занять города и оборонные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева.

Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска к северо-западу от Киева к аэродрому Гостомель, подчёркивается в сводке.

Также отмечается, что украинские войска нанесли удары по ценным целям на оккупированных Россией районах Украины. Речь идёт, в частности, о десантном корабле и складах боеприпасов в Бердянске. По мнению представителей разведки Британии, украинские военные нацелились на материально-технические активы на контролируемых Россией территориях.

Это будет иметь серьёзные последствия для россиян, заметили в разведке.

«Это заставит российских военных поставить приоритет защиты своей цепочки поставок и лишит их столь необходимого пополнения сил. Это уменьшит способность России проводить наступательные операции и ещё больше навредит моральному духу, который и без того снижается», – говорится в сообщении.

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