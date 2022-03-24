В Бердянске ВСУ уничтожили российский десантный корабль «Орск»

Военно-морские силы Украины 24 марта уничтожили российский десантный корабль «Орск» в захваченном оккупантами порту Бердянска Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook.

«Доброе утро, мы из Украины! Возле порта Бердянск уничтожен бдк «Орск» армии оккупантов. Слава Украине!» – сообщили в ВМС.

Кстати. В 2020 году расследователи InformNapalm выяснили, что «Орск», входящий в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России, участвовал в спецоперации по захвату Крыма Россией.

Как сообщала Одесса News, по данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, уничтожено 3 военных морских судна врага в период с 24 февраля по 15 марта.

Фото и видео:ВСУ/Facebook

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