В США и Польше признали действия России в Украине военным преступлением

США официально признали действия россиян в Украине военным преступлением, а сейм Польши назвал президента России Владимира Путина военным преступником.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на официальное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, правительство Соединённых Штатов Америки на основании анализа собранных фактов признало действия Российской Федерации в Украине военным преступлением.

«Сегодня я могу объявить, что на основании имеющейся у нас информации правительство США считает, что российские войска совершили военные преступления в Украине», – заявил глава Госдепартамента США.

Он подчеркнул, что эта позиция основывается на тщательном анализе доступной информации из официальных и разведывательных источников.

Также Блинкен подчеркнул, что правительство США продолжит отслеживать все сообщения о военных преступлениях России и делиться собранной информацией с союзниками, партнёрами и международными учреждениями и организациями.

«Мы стремимся добиться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование», — подчеркнул госсекретарь США.

Между тем, Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой осудила действия РФ в Украине, назвав их преступлениями против человечности и актами геноцида. Депутаты приняли документ единогласно и с аплодисментами, сообщает Укринформ.

“Сейм Республики Польша решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечности, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, которые совершают на территории суверенной Украины вооружённые силы Российской Федерации вместе с союзниками по приказу военных командиров под непосредственным руководством президента Владимира Путина”, — говорится в заявлении.

Сейм призывает все государства, признающие суверенитет, территориальную целостность и право Украины на самоопределение, всеми средствами поддержать “инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде и Международном уголовном суде, а также использовать свои полномочия во всех международных организациях, членами которых они являются, с целью привлечения к ответственности Владимира Путина, членов совета безопасности России и командующих вооружёнными силами Российской Федерации за совершение военных преступлений, преступлений против человечности, актов геноцида и системных нарушений прав человека, совершаемых на территории суверенной Украины”.

Как подчеркивается в резолюции, публично доступные доказательства этих преступлений «дают основания Сейму и международному сообществу признать Владимира Путина военным преступником».

Как сообщала Одесса News, Президент США Джо Байден 17 марта заявил, что президент России Владимир Путин – кровавый диктатор и бандит.

Международный уголовный суд в начале марта по обращению 39 стран объявил о начале расследования военных преступлений в результате вторжения России в Украину. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. В то же время Россия заявила, что не будет выполнять решение суда.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.