Байден назвал Путина кровавым диктатором и бандитом

Президент США Джо Байден 17 марта, выступая на мероприятии, посвящённом Дню святого Патрика, заявил, что президент России Владимир Путин – кровавый диктатор и бандит.

Трансляцию мероприятия вёл канал C-SPAN, сообщает издание ГОРДОН.

Байден говорил о роли Ирландии – нейтральной страны – в усилиях Запада по сдерживанию агрессии РФ против Украины. По его мнению, Ирландия «сделала шаг вперёд» в этом процессе.

«Ирландия и Великобритания стоят вместе против кровавого диктатора, отъявленного бандита, который ведёт аморальную войну против народа Украины», – добавил президент США, подчеркнув, что Путин платит высокую цену за агрессию РФ против Украины.

Между тем, как заявил в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен, на нынешнем этапе Путин не демонстрирует никаких признаков участия в ответственных переговорах и прекращения кровавой агрессии России против Украины.

«По состоянию на сегодняшний день, я должен сказать, с одной стороны мы приветствуем Украину за то, что она остаётся за столом (переговоров. – Ред.), несмотря на бомбардировки каждую минуту. Но в то же время я не увидел никаких значительных усилий со стороны России, чтобы дипломатическим путём прекратить войну, которую она ведёт», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США при этом подчеркнул, что настоящая дипломатия требует ответственного отношения обеих сторон к переговорам и непосредственно деэскалации.

«Я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Напротив, если вы послушаете его последние заявления вчера, они наводят на мысль, что он движется в обратном направлении», – подчеркнул государственный секретарь США.

Как сообщала Одесса News, 15 марта 2022 года верхняя палата Конгресса США – Сенат – единогласно приняла резолюцию, осуждающую Путина как военного преступника из-за вторжения РФ в Украину. Байден в тот же день сказал, что считает Путина военным преступником.

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